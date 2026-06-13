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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Катар и Швейцария определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы сборных Катара и Швейцарии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.
Сборная Швейцарии
Катар: Абунада, Аль-Уи, Мигел, Хухи, Аль-Амин, Лай, Жуниор, Габер, Мадибо, Афиф, Абдурисаг.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Эбишер, Закария, Ндой, Варгас, Эмболо.

Встреча пройдёт в американской Санта-Кларе. Начало запланировано 22:00 мск.

Для обеих сборных этот поединок станет первым на нынешнем мировом первенстве, которое принимают США, Канада и Мексика.

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