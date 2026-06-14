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Бут объяснил, почему болеет за Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Владимир Бут высказался о ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Владимир Бут объяснил, что болеет за сборную Боснии и Герцеговины, потому что там играют его товарищи.

"За чемпионатом мира пристально пока не слежу, но какие-то матчи уже удалось посмотреть.

А так болею за Боснию и Герцеговину, в которой находятся два моих товарища - Сергей Барбареш и Златан Байрамович. Желаю им удачи", - сказал Бут "РБ Спорту".

12 июня состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Далее европейская национальная команда сыграет с Катаром и Швейцарией.

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