Бут объяснил, почему болеет за Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026

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А так болею за Боснию и Герцеговину, в которой находятся два моих товарища - Сергей Барбареш и Златан Байрамович. Желаю им удачи", - сказал Бут "РБ Спорту"

Владимир Бут объяснил, что болеет за сборную Боснии и Герцеговины, потому что там играют его товарищи."За чемпионатом мира пристально пока не слежу, но какие-то матчи уже удалось посмотреть.12 июня состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.Далее европейская национальная команда сыграет с Катаром и Швейцарией.