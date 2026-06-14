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Масалитин: сборная Бразилии уже долгое время не показывает чемпионскую игру
Сегодня, 16:50
Бывший футболист
ЦСКА
Валерий Масалитин оценил игру сборной Бразилии против Марокко.
Фото: Getty Images
Валерий Масалитин заявил, что южноамериканская национальная команда на протяжении долгого времени не показывает чемпионскую игру.
"Наверное, на всех чемпионатах мира Бразилия является фаворитом. Но на практике она уже на протяжении долгого времени не показывает чемпионскую игру и, естественно, не становится чемпионом.
А сборная Марокко на прошлом турнире добралась до полуфинала, где уступила французам 2:0. Поэтому команда очень обученная", - сказал Масалитин
"Матч ТВ"
.
Сегодня, 14 июня, на чемпионате мира 2026 года состоялся матч первого тура группового этапа, в котором встретились сборные Бразилии и Марокко. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. В составе марокканцев отличился Исмаэль Сайбари, а у бразильцев гол на свой счёт записал Винисиус Жуниор.
В следующих матчах подопечные Карло Анчелотти встретятся с Гаити и Шотландией.
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Сборная Бразилии
Валерий Масалитин
ЧМ-2026
Опубликовал:
Данил Пелих
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