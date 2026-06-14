Агент Фернандеса: он мог бы играть в основном составе этой сборной Бразилии

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Гус Хиддинк отреагировал на слова ван дер Варта о допинге сборной России
2
Мостовой высказался о возможном переходе Малкома в "Спартак"
7
В "Пари НН" хотят убедить ряд игроков пойти на понижение зарплат - источник
"Краснодар" объявил лучшего игрока сезона 2025/26
3
Стало известно, где продолжит карьеру экс-защитник "Спартака" Чернов - источник
5
Главные новости
Матчи
10
Скрыть
Сегодня (5)
Завтра (3)
Вчера (2)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Бразилия
1 - 1
1
1
Марокко
Завершен
Гаити
0 - 1
0
1
Шотландия
Завершен
Австралия
2 - 0
2
0
Турция
Завершен
Германия
20:00
Кюрасао
Не начат
Нидерланды
23:00
Япония
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
США
4 - 1
4
1
Парагвай
Завершен
Катар
1 - 1
1
1
Швейцария
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
02:00
Эквадор
Не начат
Испания
19:00
Кабо-Верде
Не начат
Бельгия
22:00
Египет
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Агент Фернандеса: он мог бы играть в основном составе этой сборной Бразилии
Сегодня, 17:31
Агент Жорже Машаду, представляющий интересы экс-игрока
ЦСКА
и "
Зенита
" Марио Фернандеса, высказался о текущем составе сборной Бразилии.
Фото: Global Look Press
- Дуглас Сантос из "
Зенита
" играет в основе Бразилии. Как вы считаете, Марио на пике карьеры прошёл бы в стартовый состав "селесао"?
- Да, он бы мог играть в основном составе нынешней сборной Бразилии, - сказал Машаду
"Советскому спорту"
.
Марио Фернандес выступал в составе московского
ЦСКА
с 2012 по 2022 год, а также - "Зенита" с 2023 по 2024 год. Всего в РПЛ правый защитник провел 271 матч, забил 9 голов и отдал 35 результативных передач.
В составе сборной Бразилии футболист провел 1 игру. Позже игрок стал выступать за национальную команду России, на его счету 33 матча, 5 голов и 3 голевые передачи.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Марио Фернандес
Сборная Бразилии
ЧМ-2026
Опубликовал:
Данил Пелих
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0