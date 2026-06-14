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Агент Фернандеса: он мог бы играть в основном составе этой сборной Бразилии

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы экс-игрока ЦСКА и "Зенита" Марио Фернандеса, высказался о текущем составе сборной Бразилии.
Фото: Global Look Press
- Дуглас Сантос из "Зенита" играет в основе Бразилии. Как вы считаете, Марио на пике карьеры прошёл бы в стартовый состав "селесао"?

- Да, он бы мог играть в основном составе нынешней сборной Бразилии, - сказал Машаду "Советскому спорту".

Марио Фернандес выступал в составе московского ЦСКА с 2012 по 2022 год, а также - "Зенита" с 2023 по 2024 год. Всего в РПЛ правый защитник провел 271 матч, забил 9 голов и отдал 35 результативных передач.

В составе сборной Бразилии футболист провел 1 игру. Позже игрок стал выступать за национальную команду России, на его счету 33 матча, 5 голов и 3 голевые передачи.

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