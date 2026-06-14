Гус Хиддинк отреагировал на слова ван дер Варта о допинге сборной России

"Наша сборная России превосходила соперника на каждой позиции в техническом и тактическом плане. Это было основано на отличной физической готовности команды, которая была заложена благодаря тяжелым тренировкам перед чемпионатом Европы.Поэтому не стоит воспринимать слова Рафаэла ван дер Варта слишком серьезно. Они вызваны тем, что он до сих пор удивлен и разочарован тем, насколько недооценил уровень сборной России образца 2008 года", - сказал Хиддинк Sport24.
В четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года, который прошёл 21 июня на швейцарском стадионе "Санкт-Якоб Парк", встречались сборные Нидерландов и России. Команда Гуса Хиддинка одержала победу со счётом 3:1. Голами за национальную команду России отличились Роман Павлюченко, Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин.
Позже экс-игрок нидерландской сборной Рафаэль ван дер Варт намекнул, что победа могла быть достигнута с помощью допинга.