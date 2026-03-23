По информации источника, новое соглашение будет действовать до 2030 года. Заработная плата по новому договору составит 8 миллионов рублей в месяц, ранее футболист получал 5 миллионов. Также вратарь получит 60 миллионов рублей в виде бонуса за подписание контракта, он вступит в силу летом.
Антон Митрюшкин выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" голкипер провел 22 матча, пропустил 29 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.
После ухода Дмитрия Баринова вратарь стал капитаном "Локомотива".
Источник: "Чемпионат"
Митрюшкин продлил контракт с "Локомотивом". Известна зарплата - "Чемпионат"
"Локомотив" продлил контракт со своим голкипером.
Фото: ФК "Локомотив"