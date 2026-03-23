Гладилин: сейчас Соболев лучше всех форвардов "Спартака"

"Соболев поймал свою игру этой весной. Настоящий ренессанс Соболева мы сейчас видим. Пока он в очень хорошей форме находится.
В такой форме на сегодняшний день Соболев лучше всех форвардов "Спартака". Посмотрим, как дальше он будет себя проявлять, насколько его хватит", - сказал Гладилин Legalbet.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа 2024 года. После возобновления текущего сезона нападающий провел за сине-бело-голубых 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.