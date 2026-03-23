Капитан "Зенита": возвращаемся к тому, какой командой были раньше

"Люди привыкли к лидерству "Зенита" после многих побед. У каждой команды бывают моменты не только славы, но и трудностей.
Мы прошли через этот период и сейчас возвращаемся к тому, какой командой были раньше. Может, даже становимся лучше", - сказал Сантос "Чемпионату".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 22-х матчах. Подопечные Сергея Семака одержали 14 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате России.
Сине-бело-голубые становились чемпионами РПЛ 6 сезонов подряд: с 2019 по 2024 год.