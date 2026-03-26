Карпин рассказал, почему не вызвал Миранчуков в сборную России

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему на мартовский сбор в составе сборной отсутствуют Алексей и Антон Миранчуки.

Фото: ФК "Динамо"

- У Антони травма, а Алексея не стали дёргать издалека по семейным обстоятельствам, - сказал специалист.



Напомним, cборная России, которая уже четыре года проводит лишь товарищеские матчи, в этом месяце встретится с Никарагуа и Мали. Оба матчи пройдёт на поле российской сборной.



Ближайшая игра с Никарагуа состоится уже завтра, 27 марта на поле "Краснодара". Старт матча - в 19:00 по столичному времени.



