Об этом сообщил журналист Рик Элфринк, опровергнув слухи о возможном интересе нидерландского клуба к нападающему "Спартака".
Ранее появлялась информация, что форвард может стать заменой Рикардо Пепи, однако в ПСВ не планируют выходить на переговоры по этому трансферу.
Контракт костариканца с московской командой рассчитан до лета 2028 года, а его стоимость оценивается в 14 млн евро. В текущем сезоне нападающий провёл 27 матчей, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.
В ПСВ отреагировали на слухи об интересе к игроку "Спартака"
