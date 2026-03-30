Попов объяснил причину агрессивного поведения Талалаева

Бывший игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о поведении Андрея Талалаева.
Алексей Попов заявил, что со временем Андрей Талалаев успокоится.

"Естественно, что из него вылазит всё это, потому что ему не доверяли, говорили, что он никакой, а вот его ответ.
Отсюда и агрессия. Со временем это всё пройдёт, он успокоится. Медные трубы переживают не все, но Талалаев переживёт", - сказал Попов "Советскому спорту".

14 марта на "Ростех Арене" состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В конце компенсированного ко второму тайму времени главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев был удален за участие в массовой потасовке. Позже КДК РФС дисквалифицировал российского специалиста на 4 матча.

