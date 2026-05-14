Три игрока из РПЛ попали в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2026

Три футболиста из РПЛ попали в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2026.
Фото: ФК "Зенит"
Футболисты "Зенита" Джон Дуран и Вильмар Барриос и форвард "Краснодара" Джон Кордоба попали в расширенный состав сборной Колумбии из 55 человек на ЧМ-2026. В окончательную заявку войдут 26 игроков, она будет объявлена до 30 мая.

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня, финал запланирован на 19 июля. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Южноамериканская сборная сыграет против Узбекистана, ДР Конго и Португалии в рамках группового этапа.

