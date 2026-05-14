Продажа билетов на Суперфинал Кубка России приостановлена

"В связи с рекордным спросом на "Яндекс.Афише" система столкнулась с пиковой нагрузкой - количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. В течение нескольких часов билеты снова станут доступны для покупки", - написано в Telegram-канале Кубка России.
Суперфинал Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром" состоится 24 мая. Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Билеты на игру стали доступны для покупки сегодня, 14 мая, в 13:30 по московскому времени.