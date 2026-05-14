Матчи Скрыть

Продажа билетов на Суперфинал Кубка России приостановлена

Пресс-служба Кубка России выпустила заявление по поводу билетов на Суперфинал турнира.
Фото: РФС
Пресс-служба сообщила, что в течение нескольких часов билеты снова станут доступны для покупки.

"В связи с рекордным спросом на "Яндекс.Афише" система столкнулась с пиковой нагрузкой - количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. В течение нескольких часов билеты снова станут доступны для покупки", - написано в Telegram-канале Кубка России.

Суперфинал Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром" состоится 24 мая. Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Билеты на игру стали доступны для покупки сегодня, 14 мая, в 13:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится