Ташуев отметил вызов в сборную игроков "Ахмата" Садулаева и Мелкадзе

Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал вызов на мартовский сбор национальной команды России футболистов грозненской команды Лечи Садулаева и Георгия Мелкадзе.
Фото: сборная России
Оба приняли участие в товарищеском матче со сборной Никарагуа (3:1), Садулаев забил в нём гол.

"При мне в сборную России вызывали трёх игроков "Ахмата" — Ибишева, Адамова и Садулаева, — хотя мы боролись за выживание. У меня был средненький состав, но трое игроков были в сборной. Сейчас "Ахмат" в хорошей форме.

Логично, что Карпин обратил внимание на Садулаева и Мелкадзе. Их вызов в сборную показывают большой потенциал "Ахмата", — сказал Ташуев в беседе с Metaratings.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа в Краснодаре. 31 марта национальная команда встретится со сборной Мали в Санкт-Петербурге.

