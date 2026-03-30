Ташуев отметил вызов в сборную игроков "Ахмата" Садулаева и Мелкадзе

"При мне в сборную России вызывали трёх игроков "Ахмата" — Ибишева, Адамова и Садулаева, — хотя мы боролись за выживание. У меня был средненький состав, но трое игроков были в сборной. Сейчас "Ахмат" в хорошей форме.
Логично, что Карпин обратил внимание на Садулаева и Мелкадзе. Их вызов в сборную показывают большой потенциал "Ахмата", — сказал Ташуев в беседе с Metaratings.
27 марта сборная России обыграла Никарагуа в Краснодаре. 31 марта национальная команда встретится со сборной Мали в Санкт-Петербурге.