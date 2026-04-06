Экс-футболист "Динамо" поделился ожиданиями от кубковой игры с "Краснодаром"

Бывший игрок "Динамо" Максим Ромащенко высказался о предстоящем финале Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара".
"Очень жду кубкового матча на "ВТБ Арене", который ожидается очень интересным и непредсказуемым.

За последние годы "Краснодар" серьезно насолил динамовцам, и те горят решимостью наконец расквитаться за все обидные поражения и сделать еще один шаг на пути к заветному трофею.

Понятно, что сделать это будет непросто, учитывая форму, которую набрали краснодарцы, но другого пути нет", - сказал Ромащенко.

Матч между столичным "Динамо" и "Краснодаром" в рамках финала Пути РПЛ Кубка России состоится в эту среду, 8 апреля. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 18:15 по московскому времени. На игру получила назначение судейская бригада Ивана Абросимова.

Напомним, победитель выйдет в Суперфинал турнира, где встретится либо с победителем пары "Зенит" - "Спартак", либо с победителем пары "Крылья Советов" - ЦСКА.

