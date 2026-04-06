Защитник "Оренбурга" назвал преимущество команды в борьбе за выживание в РПЛ

Защитник "Оренбурга" Данила Хотулев ответил на вопрос, в чем главное преимущество его команды в борьбе за сохранение прописки в РПЛ.

Мы хорошо поработали на сборах, набрали физически, в этом и есть наше преимущество", - цитирует Хотулева "Матч ТВ"

По итогам тура оренбуржцы набрали 19 очков, но по-прежнему занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. "Шансы у всех команд одинаковые. Наше дело — работать и быть командой. Только так мы сможем остаться в РПЛ.В минувшую субботу, 4 апреля, "Оренбург" на выезде сыграл вничью с московским " Динамо " в матче 23?го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 3:3. Уступая по ходу встречи гости сумели отыграться с 0:2.По итогам тура оренбуржцы набрали 19 очков, но по-прежнему занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.