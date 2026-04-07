Газзаев высказался о предстоящем матче ЦСКА с "Крыльями Советов"

"Крылья Советов" выглядели очень перспективно в матче с "Зенитом". Петербуржцы на последних минутах еле-еле удержали победу.
Поэтому загадывать, как сложится кубковый матч, не буду. Но ЦСКА очень важно пробиться в финал Кубка, а "Крыльям" поднять свою репутацию с приходом нового тренера", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
Сегодня, 7 апреля, состоится матч в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА. Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
1 апреля самарский клуб объявил об уходе Магомеда Адиева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Булатов.