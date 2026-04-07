Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
22:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

Газзаев высказался о предстоящем матче ЦСКА с "Крыльями Советов"

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Валерий Газзаев заявил, что московскому ЦСКА очень важно пробиться в финал Кубка России.

"Крылья Советов" выглядели очень перспективно в матче с "Зенитом". Петербуржцы на последних минутах еле-еле удержали победу.

Поэтому загадывать, как сложится кубковый матч, не буду. Но ЦСКА очень важно пробиться в финал Кубка, а "Крыльям" поднять свою репутацию с приходом нового тренера", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 7 апреля, состоится матч в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА. Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

1 апреля самарский клуб объявил об уходе Магомеда Адиева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Булатов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится