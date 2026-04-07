Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
22:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

Шалимов: "Спартак" в концовке просто возюкал "Локомотив"

Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов высказался о матче клуба против "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что "Спартак" поймал кураж в концовке матча с "Локомотивом".

"Спартак" в концовке поймал кураж и, как я это называю, просто начал играть в футбол - просто возюкал соперника. Делал то, чего мы ждем от нашей сборной в товарищеских матчах.
Но гол "Локо" привез себе сам. Сильянов сделал плохой пас, мяч перехватили и Зобнин сделал шикарный навес на Солари", - сказал Шалимов "РБ Спорту".

5 апреля состоялся матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:1. Голом за "железнодорожников" отличился защитник Сесар Монтес. В составе красно-белых мячи забили атакующий полузащитник Эсекьель Барко и вингер Пабло Солари.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится