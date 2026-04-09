Фрайбург
22:00
СельтаНе начат
Болонья
22:00
Астон ВиллаНе начат
Порту
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
2 - 0 2 0
АЕК Афины2 тайм
Шахтер
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ФиорентинаНе начат
Майнц
22:00
СтрасбургНе начат

Сперцян прокомментировал ничью с "Динамо" и предстоящий матч с "Зенитом"

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал ничью с "Динамо" в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России и предстоящий матч 24-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
"С москвичами ещё встретимся на домашней арене! Поддержка была отличная, спасибо нашим болельщикам.
А уже в воскресенье ждёт Санкт-Петербург, борьба продолжается", - написал Сперцян в своем телеграмм-канале.


"Динамо" и "Краснодар" в Москве сыграли вничью в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России - 0:0. Отметим, что в компенсированное время "Краснодар" остался в меньшинстве - вторую жёлтую получил Александр Черников.

Ответная встреча состоится 5 мая в Краснодаре.

На данный момент "Зенит" идет на втором месте в чемпионате, имея в своем активе 51 очко. 12 апреля сине-бело-голубые на своем поле примут "Краснодар".

