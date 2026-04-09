Семин назвал фаворита в матче "Спартака" и ЦСКА

Поэтому шансы на проход в следующую стадию совершенно одинаковые у "Спартака" и ЦСКА", - сказал Семин "Чемпионату".
Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0.
Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6. В составе сине-бело-голубых свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.
Финал Пути регионов Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА состоится 6 мая.