Семин назвал фаворита в матче "Спартака" и ЦСКА

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал фаворита в финале Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
"Между "Спартаком" и ЦСКА всегда были хорошие игры, по напряжению, по мотивации — это самое важное.
Поэтому шансы на проход в следующую стадию совершенно одинаковые у "Спартака" и ЦСКА", - сказал Семин "Чемпионату".


Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0.

Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6. В составе сине-бело-голубых свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

Финал Пути регионов Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА состоится 6 мая.


