Агент Батракова прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется "ПСЖ"

Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов.Так или иначе информация в прессе появляется", - сказал Кузьмичев "Чемпионату".
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что французский топ-клуб "Пари Сен-Жермен" собирает информацию об атакующем полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове и летом может предпринять попытку трансфера.
В нынешнем сезоне чемпионата России Батраков принял участие в 22 матчах, оформив 12 забитых мячей и девять ассистов. По оценкам Transfermarkt, стоимость молодого игрока составляет около 25 миллионов евро.