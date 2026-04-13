В "Локомотиве" отреагировали на информацию об интерес "ПСЖ" к Батракову

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов отреагировал на информацию об интересе "ПСЖ" к Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ульянова, в клуб не приходило предложение от парижан.

- "ПСЖ" правда интересуется Батраковым? В клуб ничего не приходило, - приводит слова Ульянова Sport24.

Ранее сообщалось, что французский "ПСЖ" интересуется полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым и может провести переговоры по его приобретению в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро.

