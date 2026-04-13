Поведение Евсеева включено в повестку следующего заседания КДК. Оно запланировано на 17 апреля. Об этом сообщает "Чемпионат".
Вчера, 12 апреля, состоялся матч между московским "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
После игры главный тренер махачкалинской команды Вадим Евсеев дал нецензурное интервью, в котором выругался 7 раз за 37 секунд.
Ранее российский специалист был оштрафован на 100 тысяч рублей за свое поведение после матча с "Балтикой".
КДК вновь рассмотрит нецензурные высказывания Евсеева на флеш-интервью - "Чемпионат"
Фото: ФК "Динамо" Махачкала