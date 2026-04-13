Португальский клуб рассматривал вариант с приглашением полузащитника "Локомотива", однако до официальных шагов в сторону трансфера дело не дошло. На текущий момент переговорный процесс между сторонами не ведётся, но в летнее трансферное окно ситуация может получить продолжение.
Ранее сообщалось, что к футболисту также проявляет интерес "ПСЖ".
В этом сезоне Батраков является одним из лидеров "Локомотива": в его активе 31 матч, 16 забитых мячей и 11 результативных передач во всех турнирах.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Порту" изучал вариант с Батраковым зимой - источник
Алексей Батраков зимой входил в список интересов "Порту".
