"Порту" изучал вариант с Батраковым зимой - источник

Алексей Батраков зимой входил в список интересов "Порту".
Фото: ФК "Локомотив"
Португальский клуб рассматривал вариант с приглашением полузащитника "Локомотива", однако до официальных шагов в сторону трансфера дело не дошло. На текущий момент переговорный процесс между сторонами не ведётся, но в летнее трансферное окно ситуация может получить продолжение.

Ранее сообщалось, что к футболисту также проявляет интерес "ПСЖ".

В этом сезоне Батраков является одним из лидеров "Локомотива": в его активе 31 матч, 16 забитых мячей и 11 результативных передач во всех турнирах.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

