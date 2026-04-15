Губерниев дал совет Соболеву

Дмитрий Губерниев оценил поведение Александра Соболева после матча с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Комментатор отметил, что нападающий "Зенита" играет важную роль в команде, однако указал на необходимость пересмотреть своё поведение на поле.

- Соболев становится системообразующим игроком очень большой команды, борющейся за чемпионство, на него делают ставку. Но он должен понимать, что его выходки выглядят глупо. Если Соболев хочет стать большим футболистом, с этим, как говорил Олег Николаевич Ефремов, надо кончать, - передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".

В концовке встречи с "Краснодаром" он получил жёлтую карточку за фол на игроке южной команды, а затем вступил в словесную перепалку с соперником.

После возобновления сезона форвард забил пять мячей в девяти матчах во всех турнирах. Петербургский клуб занимает вторую строчку в таблице, имея 52 очка после 24 туров.

