Бывший игрок "Краснодара" перед ответной встречей поставил 1 миллион рублей на выход каталонцев в полуфинал. Коэффициент составлял 3.45, а потенциальный выигрыш мог приблизиться к 3,5 миллиона рублей.
Несмотря на победу "Барселоны" в Мадриде со счётом 2:1, по сумме двух матчей дальше прошёл "Атлетико" - 3:2. В результате ставка не сыграла.
Смолов проиграл миллион рублей, поставив на "Барселону" в ЛЧ
Фёдор Смолов неудачно сыграл на ставках, рискнув крупной суммой на исход противостояния "Барселоны" и "Атлетико" в Лиге чемпионов.
