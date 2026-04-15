Губерниев рассказал о состоянии Талалаева после операции

Дмитрий Губерниев сообщил о самочувствии Андрея Талалаева после перенесённой операции.
Фото: ФК "Балтика"
Комментатор отметил, что недавно общался с наставником "Балтики" и получил от него позитивную информацию о состоянии здоровья. По его словам, тренер уже идёт на поправку.

- Доброго здоровья и скорейшего выздоровления тренеру "Балтики" Андрею Талалаеву. Разговаривал с ним буквально час назад. Чувствует себя хорошо, продолжает лечение и скоро вернется к работе, - передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".

Ранее специалист перенёс операцию, в ходе которой ему удалили часть кишечника из-за дивертикулита.

Калининградская команда после 24 туров идёт в верхней части таблицы - у неё 44 очка и четвёртая позиция. В следующем туре "Балтика" сыграет на выезде против "Краснодара" 19 апреля.

