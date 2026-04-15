Рожков заявил, что в Артиге видна школа "Барселоны"

"Видел Франка Артигу в "Химках", знал, что он работал в "Барселоне". Я также был в курсе, что он любит футбол с контролем мяча, большим количеством передач.
На самом деле видно, что он оттуда. Франк хочет играть в комбинационный футбол, но, когда он приходил, то сказал, что не будет ломать не вещи, которые у нас хорошо работали.
В итоге, он сделал акцент на владение мячом и игру через пас, на контроль игры и комбинации", — отметил Рожков в беседе с "Чемпионатом".
Под руководством Артиги "Рубин" на данный момент провёл 6 официальных матчей, в которых одержал 3 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. С 34 очками по итогам 24 туров казанцы занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.