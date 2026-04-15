Челестини: 2026 год усложнил нам сезон

"Мы очень разочарованы, это очевидно. 2026 год усложнил нам сезон. После трех важный побед подряд мы думали, что можно сразу выйти на третье место.
Но футбол сказал нам, что мы не сделали достаточно для этого. Нужно еще много работать", - сказал Челестини.
В этом календарном году московский ЦСКА поетрпел 4 поражения в шести матчах Российской Премьер-Лиги, три оз которых были подряд. Также команда Фабио Челестини вылетела из Пути РПЛ Кубка России и продолжает участие на турнире в нижней сетке.
После 24 туров "армейцы" набрали 42 очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. От топ-3 красно-синих отделяет три балла.
