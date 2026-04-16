Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Самородов - о Черчесове: строгая дисциплина в команде

Нападающий "Ахмата" Максим Самородов поделился мнением о работе главного тренера команды Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
Футболист отметил, что наставник отличается спокойствием и редко проявляет эмоции.

- Черчесов - сдержанный человек. Таких я только двоих видел. Это Мусаевич и Саламович. Они никогда не показывают своих эмоций на поле, - передаёт слова игрока "Матч ТВ".

Игрок добавил, что присутствие Черчесова положительно влияет на команду и придаёт уверенности, однако в коллективе действует строгая дисциплина - за нарушения можно столкнуться с серьёзными последствиями.

Станислав Черчесов возглавил грозненский клуб летом 2025 года. После 24 туров "Ахмат" располагается на девятом месте в таблице, имея 31 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится