Самородов - о Черчесове: строгая дисциплина в команде

Нападающий "Ахмата" Максим Самородов поделился мнением о работе главного тренера команды Станислава Черчесова.



Фото: ФК "Ахмат"

- Черчесов - сдержанный человек. Таких я только двоих видел. Это Мусаевич и Саламович. Они никогда не показывают своих эмоций на поле, - передаёт слова игрока "Матч ТВ"

Футболист отметил, что наставник отличается спокойствием и редко проявляет эмоции.Игрок добавил, что присутствие Черчесова положительно влияет на команду и придаёт уверенности, однако в коллективе действует строгая дисциплина - за нарушения можно столкнуться с серьёзными последствиями.Станислав Черчесов возглавил грозненский клуб летом 2025 года. После 24 туров "Ахмат" располагается на девятом месте в таблице, имея 31 очко.