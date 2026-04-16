В руководстве "Локомотива" высказались о контрактах Воробьева и Карпукаса

- Мы еще не отпускаем Карпукаса и Воробьева. Работаем над продлением их контрактов.
То, что они высказываются о продлении соглашения, это нормально, у них есть мнение. Наступает момент, когда надо говорить о новом контракте, все хотят лучших условий, - цитирует Филатова "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Артем Карпукас провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Дмитрий Воробьев в текущем сезоне вышел на поле в 28 встречах и отметился 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Соглашение форварда со столичным клубом истекает в конце сезона-2026/2027.