

Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

В руководстве "Локомотива" высказались о контрактах Воробьева и Карпукаса

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов ответил, ведет ли клуб переговоры с Артемом Карпукасом и Дмитрием Воробьевым по продлению контрактов.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Филатова, клуб работает над продлением контрактов с футболистами.

- Мы еще не отпускаем Карпукаса и Воробьева. Работаем над продлением их контрактов.

То, что они высказываются о продлении соглашения, это нормально, у них есть мнение. Наступает момент, когда надо говорить о новом контракте, все хотят лучших условий, - цитирует Филатова "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Артем Карпукас провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Дмитрий Воробьев в текущем сезоне вышел на поле в 28 встречах и отметился 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Соглашение форварда со столичным клубом истекает в конце сезона-2026/2027.

