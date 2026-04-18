Экс-игрок "МЮ": Сафонов - самый упертый российский футболист. Он всем всё доказал

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Андрей Канчельскис заявил, что Матвей Сафонов является самым трудолюбивым российским игроком.

"Сафонов - самый упёртый и трудолюбивый российский игрок. Это футболист, который всем всё доказал. В "ПСЖ" его все хоронили, мол, едет туда запасным, шансов нет.
Глядя на него, все молодые российские игроки должны понимать, что в Европе играть можно, если профессионально относиться к делу", - сказал Канчельскис "Советскому спорту".

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 19 матчей, пропустил 18 голов и отыграл 9 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

