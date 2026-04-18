Дзюба отреагировал на свой рекорд в "Акроне"

- Думал об этом, потом забыл. Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Всё не зря, значит, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
В матче с "Рубином" (1:1) нападающий забил свой 18-й мяч за тольяттинский клуб и стал лучшим бомбардиром в его истории. Он опередил предыдущего рекордсмена Андреаса Понсе, у которого было 17 голов. Всего Дзюба достиг этой отметки за 47 матчей в составе команды.
"Акрон" с 23 очками занимает 11-е место в таблице, тогда как "Рубин" располагается на седьмой позиции, имея 35 баллов.