Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
РоторЗавершен
Сокол
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Чайка
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
Нефтехимик
3 - 1 3 1
Спартак КостромаЗавершен

Дзюба отреагировал на свой рекорд в "Акроне"

Артём Дзюба прокомментировал свой рекорд по голам за "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"
Форвард признался, что не сразу придал значение этому достижению.

- Думал об этом, потом забыл. Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Всё не зря, значит, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

В матче с "Рубином" (1:1) нападающий забил свой 18-й мяч за тольяттинский клуб и стал лучшим бомбардиром в его истории. Он опередил предыдущего рекордсмена Андреаса Понсе, у которого было 17 голов. Всего Дзюба достиг этой отметки за 47 матчей в составе команды.

"Акрон" с 23 очками занимает 11-е место в таблице, тогда как "Рубин" располагается на седьмой позиции, имея 35 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится