"Спартак" стал самым убыточным клубом 2025-го года - источник

Футбольный клуб "Спартак" стал самым убыточным клубом прошедшего года.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отчетность клубов.

По данным источника, чистый убыток красно-белых за 2025-й год составил 3,65 млрд рублей. По сравнению с 2024-м, показатель вырос на 149%.

Также 2025-й год с убытком закончили "Сочи" (877,3 млн рублей), "Локомотив" (859,4), "Крылья Советов" (628,9), "Оренбург" (63,9) и "Пари Нижний Новгород" (7,4).

