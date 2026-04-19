Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отчетность клубов.
По данным источника, чистый убыток красно-белых за 2025-й год составил 3,65 млрд рублей. По сравнению с 2024-м, показатель вырос на 149%.
Также 2025-й год с убытком закончили "Сочи" (877,3 млн рублей), "Локомотив" (859,4), "Крылья Советов" (628,9), "Оренбург" (63,9) и "Пари Нижний Новгород" (7,4).
"Спартак" стал самым убыточным клубом 2025-го года - источник
Футбольный клуб "Спартак" стал самым убыточным клубом прошедшего года.
