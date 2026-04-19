"Бешикташ" ведет переговоры об аренде Жедсона из "Спартака" - Turkiye Gazetesi

Турецкий "Бешикташ" хочет арендовать хавбека "Спартака" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает турецкое издание Turkiye Gazetesi.

По информации источника, "Спартак" выдвинул условие - покрытие годовой зарплаты футболиста. Но турецкий клуб готов платить лишь часть финансовых обязательств.

Жедсон Фернандеш присоединился к "Спартаку" летом прошлого года, перейдя из турецкого "Бешикташа". Действующий контракт 27-летнего центрального полузащитника с московским клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

В составе красно-белых португальский хавбек провел 28 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

