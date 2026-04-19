Кондаков рассказал, как поспособствовал голу "Зенита" в матче с "Динамо" Мх

Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков прокомментировал забитый мяч команды в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским "Динамо" (1:0).
После прострела Кондакова с левого фланга хавбек "Динамо" Никита Глушков срезал мяч в свои ворота. Он рассказал, как этот эпизод эмоционально повлиял на него после промаха в серии пенальти кубковой игры со "Спартаком" (0:0, по пенальти 6:7).

"Я инстинктивно ушёл от защитников, потому что видел, что успеваю. Помнил, что нужно пробить вдоль ворот в случае чего. Ударил, рассчитывал, что кто?то подставит ногу. Хорошо, что мяч в итоге залетел в ворота.

Может ли это поднять настроение и придать уверенности после промаха со "Спартаком"? Конечно. Я понимаю, что там ошибся, и мне нужно просто продолжать работать, помогать радовать болельщиков и команду", — передаёт слова Кондакова "Матч ТВ".

Даниил Кондаков был признан лучшим игроком матча с "Динамо" Махачкала.

