Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном возвращении Чалова в РПЛ

Фото: ФК ПАОК

- Я бы хотел, чтобы сбылось то, что он задумал. И чтобы у него всё получилось. А что он там задумал - я без понятия. Буду рад просто с ним встретиться, - сказал Кучаев "Чемпионату"

Константин Кучаев заявил, что будет рад встретиться с Федором Чаловым.На данный момент Федор Чалов выступает в составе "Кайсериспора" на правах аренды из ПАОКа. В текущем сезоне нападающий провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах. Соглашение футболиста с греческим клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.