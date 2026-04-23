Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:30
Динамо МхНе начат
Спартак
19:45
КраснодарНе начат
Ахмат
19:45
БалтикаНе начат

Мостовой высказался о предстоящем матче "Спартака" и "Краснодара"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о матче команды против "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Александр Мостовой заявил, что "Краснодару" будет тяжело в матче против "Спартака".

"Думаю, "Краснодару" будет тяжело со "Спартаком". Красно-белые - одни из лучших в РПЛ сейчас.
Все стали признавать то, что я говорил полтора месяца назад. "Краснодар" понимает, "Зенит" потерял очки с "Локомотивом". Поэтому им кровь из носу надо обыгрывать "Спартак", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Сегодня, 23 апреля, состоится матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Артем Чистяков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится