Игрок "Зенита": все больше и больше вопросов к судейским трактовкам

"У нас сейчас такие пенальти ставятся… Даже когда пересматриваешь потом момент и не понимаешь - где одиннадцатиметровый, а где нет. А в игре и тем более не поймешь. Мне кажется, у футболистов, болельщиков, всех, кто причастен к футболу, все больше и больше вопросов к трактовкам.Четкого понимания нет ни у кого, из-за этого после каждой игры идут такие разборы эпизодов", - сказал Адамов "Матч ТВ".
Вчера, 23 апреля, в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся матч подопечных Михаила Галактионова и команды Сергея Семака. Встреча проходила на "РЖД Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.
В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота "Зенита" из-за игры рукой защитника Игоря Дивеева. Форвард "Локомотива" Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар.