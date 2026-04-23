Мостовой прокомментировал поражение "Динамо" от "Рубина"

"Рубин" заслуживал большего в матче с "Динамо". Счёт как минимум должен был быть 0:2 или 1:3. С чем это связано? Одна команда бежит, а другая - нет.Все начали восхвалять "Динамо", когда команда выиграла две-три игры в начале весны. Им ничего не грозит. Как говорил Валерий Карпин: "Мы не вылетим". "Динамо" надо бороться хотя бы за Кубок", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Вчера, 22 апреля, состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и казанским "Рубином". Встреча проходила на "ВТБ Арене". Бело-голубые потерпели поражение со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий Жак-Жюльен Сиве.
На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.