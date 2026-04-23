Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:30
Динамо МхНе начат
Спартак
19:45
КраснодарНе начат
Ахмат
19:45
БалтикаНе начат

Агент нападающего "Локомотива" высказался о будущем игрока в клубе

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока "Локомотива" Вадима Ракова, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
Владимир Кузьмичев заявил, что не поднимал вопрос будущего футболиста с руководством "Локомотива".

"Вопрос будущего Вадима в "Локомотиве" мы не поднимали, решили отложить его на конец сезона. Сейчас главное, чтобы он восстановился и был готов к новому сезону. Это наш приоритет на данный момент", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Вадим Раков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне нападающий выступал за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. На его счету 11 матчей, 5 голов и 2 результативные передачи.

В апреле 2026 года футболист досрочно вернулся из аренды из-за повреждения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится