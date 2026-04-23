Агент нападающего "Локомотива" высказался о будущем игрока в клубе

"Вопрос будущего Вадима в "Локомотиве" мы не поднимали, решили отложить его на конец сезона. Сейчас главное, чтобы он восстановился и был готов к новому сезону. Это наш приоритет на данный момент", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".
Вадим Раков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне нападающий выступал за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. На его счету 11 матчей, 5 голов и 2 результативные передачи.
В апреле 2026 года футболист досрочно вернулся из аренды из-за повреждения.