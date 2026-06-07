Стали известны предварительные итоги выборов президента "Реала"

В мадридском "Реале" завершилось голосование на досрочных выборах президента клуба.

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Голосование завершилось в 21:00 по московскому времени. Последними свои голоса отдали представители избирательной комиссии. Официальные результаты станут известны после завершения подсчёта бюллетеней, который, как ожидается, продлится до полуночи по московскому времени.



За пост главы "Королевского клуба" борются действующий президент Флорентино Перес и Энрике Рикельме.



Согласно данным Marca, преимущество имеет Перес. По предварительным оценкам, нынешний руководитель набирает 65,95% голосов, тогда как его соперника поддержали 34,05% участников голосования.