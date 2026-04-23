Нагорных рассказал, готов ли "Локомотив" к возможному уходу Батракова

"Алексей — тот футболист, про которого можно сказать: это и есть "Локомотив". Он находится в системе клуба с 6 лет, но понятно, что игроки должны развиваться, иметь возможность двигаться дальше.
Хотя нам будет грустно, если Алексей покинет команду. Он очень умный игрок, ключевой для нашей команды", — передаёт слова Нагорных "Спорт-Экспресс".
Алексей Батраков выступает за основную команду "Локо" с 2024 года. В данный момент на его счету — 76 матчей, 33 забитых мяча и 21 результативная передача в составе железнодорожников, включая 33 игры, 17 голов и 11 ассистов в сезоне 2025/2026.
Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.