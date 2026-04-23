Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:30
Динамо МхНе начат
Спартак
19:45
КраснодарНе начат
Ахмат
19:45
БалтикаНе начат

Нагорных рассказал, готов ли "Локомотив" к возможному уходу Батракова

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее сообщалось, что на игре 26 тура РПЛ между "Локо" и "Зенитом" присутствовали скаты французского "Пари Сен-Жермен", который, по данным СМИ, заинтересован в услугах Батракова.

"Алексей — тот футболист, про которого можно сказать: это и есть "Локомотив". Он находится в системе клуба с 6 лет, но понятно, что игроки должны развиваться, иметь возможность двигаться дальше.

Хотя нам будет грустно, если Алексей покинет команду. Он очень умный игрок, ключевой для нашей команды", — передаёт слова Нагорных "Спорт-Экспресс".

Алексей Батраков выступает за основную команду "Локо" с 2024 года. В данный момент на его счету — 76 матчей, 33 забитых мяча и 21 результативная передача в составе железнодорожников, включая 33 игры, 17 голов и 11 ассистов в сезоне 2025/2026.

Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится