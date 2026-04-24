По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, интерес к 22-летнему футболисту проявляют сразу два московских клуба - "Динамо" и "Локомотив". При этом отмечается, что "бело-голубые" рассматривали вариант с его подписанием ещё осенью, однако тогда временно отложили этот вопрос.
В этом сезоне Мелёхин регулярно выходил на поле и суммарно провёл 31 игру, отметившись одним голом. Его соглашение с ростовским клубом рассчитано до середины 2027 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около трёх миллионов евро.
Два московских клуба интересуются защитником "Ростова" - источник
Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин может покинуть клуб по окончании сезона.
