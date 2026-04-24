Дивеев рассказал, чем отличается Москва от Санкт-Петербурга

- Здесь никто не торопится. Если бы петербуржец поехал в Москву, не успел бы сделать дела. Тот же трафик — в столице нужно совершать маневры, быстрее думать.
Один поворот профукал — минус 25 минут. В Санкт-Петербурге сначала ругался: "Знак 60, а ты едешь 50. Давай-ка 10 километров добавь". А теперь сам так езжу, - приводит слова Дивеева Sport24.
Игорь Дивеев выступал за основную команду ЦСКА с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. В зимнее трансферное окно центральный защитник в рамках обмена на Лусиано Гонду присоединился к петербургскому "Зениту" и заключил контракт до конца июня 2029 года.
На счету центрального защитника 19 матчей в составе сборной России и один забитый мяч. За петербуржский клуб Дивеев провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.