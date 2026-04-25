Семак усомнился, что Глушенков снизил требования к себе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результативность нападающего Максима Глушенкова.
"Не думаю, что Глушенков снизил требования к себе или свой уровень. Он такой игрок, который старается обострять игру в атаке.

Очень часто его успешность оценивается голевыми действиями. Когда голы есть, Максим — супер, когда нет, он не в той форме. При этом так же играет", - сказал Семак.

Максим Глушенков перешел в стан "Зенита" летом 2024 года из московского "Локомотива". В нынешнем сезоне на счету 26-летнего нападающего 11 забитых мячей и 9 результативных передач на партнеров в 31 матче за петербургскую команду в чемпионате и Кубке России.

В весенней части сезона Глушенков отметился только одним голом и двумя ассистами.

Напомним, вингер пропустит матч 27-го тура РПЛ против "Ахмата" из-за передора желтых карточек.

