Радимов: если "Сочи" спасется, для всей команды накрываю стол в ресторане

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал последние результаты "Сочи" в чемпионате России.
Фото: ФК "Сочи"
"Понятно, что в процентном соотношении ситуация действительно поменялась. Но не верю. А если "Сочи" действительно спасутся, я для всей команды накрываю стол в сочинском ресторане!" - цитирует Радимова "РБ Спорт".

За четыре тура до окончания нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Сочи" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. Команда Игоря Осинькина на 5 очков отстает от зоны стыковых матчей и на 6 - от безопасной 12-й строчки.

В трех последних турах сочинцы одержали три победы и набрали 9 баллов. Ранее у "барсов" была 10-матчевая безвыигрышная серия, которая насчитывала 9 поражений.

