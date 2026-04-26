"Не сказать, что счёт по игре. Понятно, что обидно проигрывать. Свои очки обязаны брать. Моменты были. К сожалению, минут 5-10 второго тайма, когда не забили, думаю, они и стали определяющими", - сказал Митрюшкин "Чемпионат".
Вчера, 25 апреля, "Локомотив" на выезде проиграли "Крыльям Советов" со счетом 0:2.
После этого тура "Локомотив" остаётся на третьем месте, имея 49 очков. В следующем матче команда сыграет дома против московского "Динамо". Всего команде в этом сезоне осталось провести ещё три игры.
Митрюшкин прокомментировал поражение от "Крыльев"
Голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин поделился эмоциями от поражения в матче 27-го тура РПЛ с "Крыльями".
