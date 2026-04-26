"Зенит" близок к договоренности о трансфере Андраде - "Чемпионат"

Об этом сообщает "Чемпионату" источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что "Зенит" сделал предложение на 350 млн рублей. Калининградцы хотят выручить 400 млн рублей за защитника, но готовы идти на уступку и по причине того, что Андраде отказался подписывать новый контракт.
Андраде выступает за команду с начала 2024 года. В текущем сезоне он провёл 28 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. По оценке Transfermarkt, стоимость защитника составляет около трёх миллионов евро.