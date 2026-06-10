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Полузащитник "Рубина" перешел в "Нефтехимик"

"Рубин" объявил о переходе игрока в "Нефтехимик".
Фото: ФК "Рубин"
"Никита Васильев продолжит карьеру в "Нефтехимике". Наш 19-летний воспитанник переходит в нижнекамский "Нефтехимик" на правах аренды до конца сезона 2026/27", - написано в Telegram-канале клуба.

Никита Васильев является воспитанником казанского "Рубина". Всего за основную команду опорный полузащитник провел 9 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 200 тысяч евро. Соглашение игрока с "Рубином" рассчитано до конца июня 2029 года.

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